17:55 (мск), источник: Lenta.Ru
Песков объяснил изменение отношения Путина к Зеленскому
Действия украинского президента Владимира Зеленского не коррелируются с его первыми декларациями. Так
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В Кремле согласились с тем, что у президента России со временем изменилось отношение к президенту Украины. «Вы говорили, что не так с Украиной, что, кстати, наверное, затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече. Помимо вот этого основного момента о невыполнении Минских договоренностей, еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», — сказал Песков.
30 июня президент России в ходе прямой линии ответил на вопрос о возможности встречи с украинским коллегой. По словам Путина, украинский президент отдал свою страну «под полное внешнее управление». «Ключевые вопросы Украины решаются не в Киеве, а в Берлине и Вашингтоне», — сказал он. Российский лидер добавил, что не отказывается от встречи, однако «нужно понять, о чем говорить».