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17:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Песков объяснил изменение отношения Путина к Зеленскому

Действия украинского президента Владимира Зеленского не коррелируются с его первыми декларациями. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» объяснил изменение отношения главы государства Владимира Путина к украинскому лидеру. Его слова приводит «Интерфакс».

Источник: AP 2021

В Кремле согласились с тем, что у президента России со временем изменилось отношение к президенту Украины. «Вы говорили, что не так с Украиной, что, кстати, наверное, затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече. Помимо вот этого основного момента о невыполнении Минских договоренностей, еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь главы государства повторил, что «это не коррелируется с декларациями, которые мы слышали в самом начале президентского срока [Зеленского]». Он подчеркнул, что причиной разочарования президента России стали не высказывания украинского лидера, а нежелание Украины выполнять Минские договоренности. Песков также отметил, что Москву не очень волнует риторика Киева, называющего Россию страной-агрессором.

30 июня президент России в ходе прямой линии ответил на вопрос о возможности встречи с украинским коллегой. По словам Путина, украинский президент отдал свою страну «под полное внешнее управление». «Ключевые вопросы Украины решаются не в Киеве, а в Берлине и Вашингтоне», — сказал он. Российский лидер добавил, что не отказывается от встречи, однако «нужно понять, о чем говорить».

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