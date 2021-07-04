СМИ узнали о планах ЕС ввести налог на авиатопливо

Сейчас европейские авиакомпании не облагают налогом на топливо, однако такая политика «не согласуется с нынешними климатическими проблемами». Налоговая политика ЕС нуждается в корректировках для того, чтобы соответствовать климатическим целям блока, говорится в документе.
Ввести налог предлагается в 2023 году и постепенно повышать его с нуля до максимальной ставки в течение десяти лет. Ее размер в документе не указан. При этом более щадящее для окружающей среды топливо налогом облагаться в течение этого периода не будет.
За установление налоговых ставок отвечают страны, однако у Брюсселя есть право вводить минимальную налоговую ставку для всего Евросоюза.
Цель комиссии — подтолкнуть компании к использованию более экологичных видов топлива, пишет Reuters. Однако потреблению таких видов топлива препятствует их высокая стоимость и на их долю приходится мене 1%.
ЕС стремится сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.