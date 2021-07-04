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21:06 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о планах ЕС ввести налог на авиатопливо

Европейская комиссия подготовила предложение о введении налога для авиакомпаний на неэкологичные виды топлива, побуждая их таким образом выбирать менее вредные для окружающей среды виды. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ. Предполагается, что новый налог не будет распространяться на бизнес-авиацию и грузовую, и, таким образом, коснется только пассажирских авиаперевозок внутри ЕС.

Источник: Reuters

Сейчас европейские авиакомпании не облагают налогом на топливо, однако такая политика «не согласуется с нынешними климатическими проблемами». Налоговая политика ЕС нуждается в корректировках для того, чтобы соответствовать климатическим целям блока, говорится в документе.

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Ввести налог предлагается в 2023 году и постепенно повышать его с нуля до максимальной ставки в течение десяти лет. Ее размер в документе не указан. При этом более щадящее для окружающей среды топливо налогом облагаться в течение этого периода не будет.

За установление налоговых ставок отвечают страны, однако у Брюсселя есть право вводить минимальную налоговую ставку для всего Евросоюза.

Цель комиссии — подтолкнуть компании к использованию более экологичных видов топлива, пишет Reuters. Однако потреблению таких видов топлива препятствует их высокая стоимость и на их долю приходится мене 1%.

ЕС стремится сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

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