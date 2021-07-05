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01:08 (мск), источник: Известия

Минобороны согласовало сроки проведения испытаний огнеметных систем ТОС-2

Финальные испытания новейших тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» начнутся в августе и продлятся до конца года. Об этом «Известиям» сообщили источники в Минобороны. В ведомстве уточнили, что после завершения испытаний будет принято решение по поставкам нового оружия в войска. За счет уникальной маневренности и скорости машины могут совершать быстрые марши на сотни километров, а мощные термобарические боеприпасы способны за считаные минуты выжигать тысячи гектаров местности.

Источник: РИА "Новости"

ТОС-2 является более развитой версией системы ТОС-1А «Солнцепек». Главное нововведение системы — колесное шасси вместо гусеничного. Машина создается на базе автомобиля «Урал». Дальность действия «Тосочки» составляет порядка 18 км, что в разы больше аналогичных параметров предыдущих систем.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт, историк Алексей Хлопотов, эффективность тяжелых огневых систем ТОС-1А «Солнцепек» была продемонстрирована в Сирии. Так, машины действовали с достаточно близких дистанций, наносили очень мощные удары. Однако у данного вида военных систем есть пара недостатков, в первую очередь его гусеничная база, что увеличивает стоимость машины и делает ее маломобильной. Поэтому разработчики решили поставить систему на шасси грузовика.

Эксперты уточняют, что за счет этого у машины уменьшилось бронирование. Однако разработчики предусмотрели это и модернизировали систему наведения и управления огнем. В результате модификации система стала дешевле и мобильнее, но при этом не менее эффективной. Таким образом будет обеспечена востребованность машины не только в рамках российской армии, но и у иностранных заказчиков, убеждены специалисты.

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