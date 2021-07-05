01:08 (мск), источник: Известия
Минобороны согласовало сроки проведения испытаний огнеметных систем ТОС-2
Финальные испытания новейших тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» начнутся в августе и продлятся до конца года. Об этом «Известиям» сообщили источники в Минобороны. В ведомстве уточнили, что после завершения испытаний будет принято решение по поставкам нового оружия в войска. За счет уникальной маневренности и скорости машины могут совершать быстрые марши на сотни километров, а мощные термобарические боеприпасы способны за считаные минуты выжигать тысячи гектаров местности.