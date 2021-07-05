«Ведомости»: правительство обсуждает повышение налоговой и акцизной нагрузки

Идея обсуждается в связи с поиском средств, на которые можно было бы финансировать «стратегические инициативы правительства».
В рамках донастройки предлагается (в скобках — ожидаемый рост отчислений в бюджет):
Повышение НДПИ для металлургов уже проводилось в 2020 году, однако концепция донастройки подразумевает увеличение налоговой нагрузки на добычу тех видов сырья, для которых повышения не было, отмечают «Ведомости».
Говоря о планах изменить систему акцизов, источники издания отмечают, что предложения касаются сахаросодержащих напитков и некоторых видов алкоголя, а меры могут включать как введение новых сборов, так и улучшение администрирования.
От того, удастся ли найти средства на стратегические инициативы правительства, будет зависеть то, реализуются ли они полностью или частично, сказал один из источников издания. Он отметил, что для их реализации также обсуждается секвестр бюджета.
1 июня глава Минпромторга Денис Мантуров провел совещание с металлургами. Встреча прошла на следующий день после того, как первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлургические компании «нахлобучили государство» и, по его оценке, должны вернуть в бюджет около 100 млрд руб.
Позднее Белоусов вновь раскритиковал компании из отрасли, сказав, что те «устроили какие-то вопли», несмотря на то что власти страны поддерживали экономику во время пандемии коронавируса.