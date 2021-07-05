Мадуро обвинил COVAX в невыполнении обязательств по поставкам вакцин

03:35 (мск), источник: ТАСС
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«Механизм COVAX подвел Венесуэлу. И мы не можем получить от них ответа. Я дал четкие указания исполнительному
Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что банк UBS заблокировал платежи правительства республики на сумму свыше $4,6 млн, предназначавшиеся для оплаты поставок вакцин в рамках COVAX. Страна должна была внести $120 млн для получения 11 млн доз вакцины от коронавируса.
COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.
В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.