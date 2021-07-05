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03:35 (мск), источник: ТАСС

Мадуро обвинил COVAX в невыполнении обязательств по поставкам вакцин

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июля. /ТАСС/. Венесуэла до сих пор не получила вакцины от коронавируса от международного механизма COVAX и рассматривает возможность потребовать возврата переведенных средств. Об этом сообщил в воскресенье президент республики Николас Мадуро.

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Источник: AP 2021

«Механизм COVAX подвел Венесуэлу. И мы не можем получить от них ответа. Я дал четкие указания исполнительному вице-президенту принять меры на этой неделе и поставить ультиматум механизму COVAX — или они отправляют нам вакцины, или они возвращают нам деньги», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television.

По словам Мадуро, Венесуэла перевела COVAX все необходимые деньги. «Кто-то приложил руку к тому, чтобы Венесуэла не получила вакцины», — считает глава государства.
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Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что банк UBS заблокировал платежи правительства республики на сумму свыше $4,6 млн, предназначавшиеся для оплаты поставок вакцин в рамках COVAX. Страна должна была внести $120 млн для получения 11 млн доз вакцины от коронавируса.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.

В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.

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