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07:14 (мск), источник: ТАСС

Байден в обращении в День независимости заявил о восстановлении США после пандемии

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден в обращении по случаю Дня независимости США заявил о восстановлении страны после пандемии и постепенном возвращении к нормальной жизни, хотя и признал, что вирус еще не побежден.

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Источник: AP 2021

«Хотя вирус не побежден, мы знаем это, он больше не контролирует наши жизни, он больше не парализует нашу страну. И в наших силах сделать так, чтобы он никогда больше не смог это сделать», — сказал Байден, выступая в воскресенье в Белом доме.

«Предприятия открываются и вновь нанимают работников. Мы видим рекордный рост числа новых рабочих мест и рекордный экономический рост, лучший за четыре десятилетия и, я бы добавил к этому, что также и лучший в мире», — утверждал американский президент.

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«Сегодня мы по всей стране можем с уверенностью сказать, что Америка вновь собирается вместе. 245 лет назад мы объявили независимость от далекого от нас короля [британского монарха], сегодня же мы ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы объявить о том, что мы свободны от смертельного вируса», — добавил Байден.

Как отмечает президентский пресс-пул, на мероприятии на Южной лужайке Белого дома в целом собралось от 1,3 тыс. до 1,5 тыс. гостей, которые были приглашены послушать речь президента. При этом, как утверждал журналист пресс-пула, все присутствовавшие были без медицинских масок.

Единство и вакцинация

Американской лидер призвал жителей страны активнее участвовать в вакцинации, чтобы быстрее победить пандемию. «Дорогие американцы, это [вакцинация] — самый патриотический шаг, который вы можете сделать. Так что, пожалуйста, если вы еще не вакцинировались, сделайте, сделайте это прямо сейчас», — заявил он.

Одновременно с этим глава Белого дома также призвал американцев к единству и преодолению межпартийных разногласий.
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«История говорит нам, что когда мы держимся друг за друга, когда нас объединяет общая цель, когда мы видим себя не республиканцами или демократами, а американцами, нет пределов тому, что мы можем достичь», — полагает Байден.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 33,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 605 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Жители США 4 июля отмечают главный национальный праздник — День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозглашавшей независимость США от Великобритании. Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение напечатать и распространить ее среди населения. Поэтому днем рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.

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