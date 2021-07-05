Байден в обращении в День независимости заявил о восстановлении США после пандемии

«Хотя вирус не побежден, мы знаем это, он больше не контролирует наши жизни, он больше не парализует нашу страну. И в наших силах сделать так, чтобы он никогда больше не смог это сделать», — сказал Байден, выступая в воскресенье в Белом доме.
«Предприятия открываются и вновь нанимают работников. Мы видим рекордный рост числа новых рабочих мест и рекордный экономический рост, лучший за четыре десятилетия и, я бы добавил к этому, что также и лучший в мире», — утверждал американский президент.
«Сегодня мы по всей стране можем с уверенностью сказать, что Америка вновь собирается вместе. 245 лет назад мы объявили независимость от далекого от нас короля [британского монарха], сегодня же мы ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы объявить о том, что мы свободны от смертельного вируса», — добавил Байден.
Как отмечает президентский пресс-пул, на мероприятии на Южной лужайке Белого дома в целом собралось от 1,3 тыс. до 1,5 тыс. гостей, которые были приглашены послушать речь президента. При этом, как утверждал журналист пресс-пула, все присутствовавшие были без медицинских масок.
Единство и вакцинация
Американской лидер призвал жителей страны активнее участвовать в вакцинации, чтобы быстрее победить пандемию. «Дорогие американцы, это [вакцинация] — самый патриотический шаг, который вы можете сделать. Так что, пожалуйста, если вы еще не вакцинировались, сделайте, сделайте это прямо сейчас», — заявил он.
Одновременно с этим глава Белого дома также призвал американцев к единству и преодолению межпартийных разногласий.
«История говорит нам, что когда мы держимся друг за друга, когда нас объединяет общая цель, когда мы видим себя не республиканцами или демократами, а американцами, нет пределов тому, что мы можем достичь», — полагает Байден.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 33,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 605 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
Жители США 4 июля отмечают главный национальный праздник — День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозглашавшей независимость США от Великобритании. Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение напечатать и распространить ее среди населения. Поэтому днем рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.