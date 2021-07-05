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05:42 (мск), источник: ТАСС

Минпромторг: до запрета пластиковых пакетов нужно наладить выпуск альтернативы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минпромторг в принципе поддерживает запрет пластиковых пакетов в России, но при условии создания производства альтернативных видов упаковки в необходимом объеме, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

Источник: Reuters

«Если будет приниматься такое решение, то только при условии ввода тех мощностей по производству пакетов, которые будут их замещать. Но в принципе я не против», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности такого запрета.

«Здесь точно нельзя принимать решение одномоментно. Полный запрет пластиковых пакетов сейчас может привести к необоснованным издержкам для производителей, предприятий торговли и, как следствие, потребителей, а также к невозможности соблюдения требований гигиены и безопасности пищевой продукции», — добавил министр.

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По его словам, сначала необходимо понять, какова потребность ретейла и других секторов экономики в пакетах и сколько нужно мощностей, которые могли бы выпускать продукцию, заменяющую пакеты из пластика. На верстку балансов нужно несколько месяцев, сказал он. «Будет странно, если мы сегодня примем решение, а завтра поймем, что альтернативной продукции у нас в сопоставимых объемах не производится», — отметил Мантуров.

Министр добавил, что запрет пластиковых пакетов должен вводиться, когда это решение не нарушит баланс на рынке и не создаст проблем зависящим от наличия этой продукции отраслям.

Он сказал, что ведомства сейчас прорабатывают вопрос о перечне видов трудноперерабатываемых товаров и упаковки, которые должны быть ограничены в обращении.

«Будем балансировать производство и находить такое решение, чтобы замена одной номенклатуры другой происходила поэтапно. С корректировкой РОПа (расширенная ответственность производителя — прим. ТАСС) появятся средства, которые в том числе будут перенаправляться в сектор переработки. РОП будет мотивировать производителей меняться, переходить на более эффективные в части переработки материалы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в этот перечень могут войти одноразовые трубочки, ватные палочки, посуда, вакуумная упаковка и т. д.

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