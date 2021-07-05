В Совфеде оценили возможность восстановления товарооборота

Постепенно торговые и инвестиционные связи восстанавливаются, считает зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов. Примером этого может служить ИННОПРОМ, который удалось провести после перерыва в прошлом году.
Российские и иностранные компании заинтересованы в восстановлении товарооборота и инвестиций. Это активно обсуждается в том числе и на парламентских площадках во время визитов зарубежных делегаций. Однако достичь доковидного уровня получится в лучшем случае только через несколько лет, уверен сенатор.
С этим согласились и в экспертной среде. Ожидать серьезного улучшения промышленных показателей в этом году не стоит, сказал «Известиям» председатель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский. Это связано не только с нестабильной эпидемиологической ситуацией из-за выявления всё новых штаммов коронавируса, но и с появлением новых геополитических разногласий.
После встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом 16 июня в Женеве некоторые эксперты ожидали улучшения отношений, в частности, в экономической сфере. Однако пока значительных изменений не произошло: ни США, ни ЕС не отказались от санкционного давления.