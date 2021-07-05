Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 июляПервая туристическая поездка, день рождения бикини, первая песня Элвиса Пресли и другие памятные даты и события, которые произошли 5 июля в разные годы
Фоторепортажи
13Жара в Московском Зоопарке
1660 лет со дня рождения принцессы Дианы
05:03 (мск), источник: Известия

В Совфеде оценили возможность восстановления товарооборота

Хотя международный товарооборот и уровень инвестиций постепенно восстанавливаются, достичь доковидных показателей получится в лучшем случае только через несколько лет. Об этом заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с российскими и иностранными бизнесменами в Екатеринбурге.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
04:33 (мск)Страховые выплаты заболевшим ковидом резко выросли
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

Постепенно торговые и инвестиционные связи восстанавливаются, считает зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов. Примером этого может служить ИННОПРОМ, который удалось провести после перерыва в прошлом году.

Российские и иностранные компании заинтересованы в восстановлении товарооборота и инвестиций. Это активно обсуждается в том числе и на парламентских площадках во время визитов зарубежных делегаций. Однако достичь доковидного уровня получится в лучшем случае только через несколько лет, уверен сенатор.

С этим согласились и в экспертной среде. Ожидать серьезного улучшения промышленных показателей в этом году не стоит, сказал «Известиям» председатель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский. Это связано не только с нестабильной эпидемиологической ситуацией из-за выявления всё новых штаммов коронавируса, но и с появлением новых геополитических разногласий.

После встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом 16 июня в Женеве некоторые эксперты ожидали улучшения отношений, в частности, в экономической сфере. Однако пока значительных изменений не произошло: ни США, ни ЕС не отказались от санкционного давления.

 Сели в лужу: почему каско не покроет гидроудар по двигателю
Кто здесь хозяин: украинцев продолжают унижать в Евросоюзе
В Минпромторге назвали условие запрета пластиковых пакетов
Обновленные купюры всех номиналов получат индивидуальные номера
Страховые выплаты заболевшим ковидом резко выросли
В Азербайджане назвали возможную причину взрыва на Каспии
СМИ: правительство обсуждает повышение налоговой нагрузки
Регина Тодоренко потеряла на криптовалюте почти 3 млн рублей
Стало известно, сколько сборная Украины заработала на Евро-2020
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Авто
Иж-2715: крутой пикап из старой советской машины Если бы вы видели, какой эта машина была раньше, вы бы ни за что не поверили своим глазам! Впрочем, мы вам это покажем!
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Дети
47-летний Сергей Безруков в пятый раз станет отцом Актер поделился красноречивым фото
Леди
Захарова затмила Стриженову и Кабо на рауте в ГУМе (фото) Звезды стали гостями праздничного мероприятия
Дом
Уличный свет: 7 красивых новинок
7 надоевших приемов в оформлении спальни
Как выглядит трехкомнатная квартира 52-летней Булановой
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь