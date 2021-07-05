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09:38 (мск), источник: Daily Storm

Кандидат в президенты Эстонии напомнил о претензиях на российскую территорию

Утвержденный Эстонской консервативной народной партией кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас вновь заявил о претензиях страны на российские территории. По его словам, в ратификации договора о границе с РФ нет необходимости. Политик призвал опираться на Тартуский мирный договор 1920 года при определении рубежей страны.

Источник: Reuters

В своем выступлении Пыллуаас сослался на международное право, согласно которому Тартуский мирный договор продолжает действовать. «Нет нужды или причин считать законной преступную оккупацию Печор и земель за Нарвой», — добавил он.

По мнению Пыллуааса, нет смысла ратифицировать последний договор о границе РФ и Эстонии, который закрепляет рубежи государств в текущем виде. Политик также заявил, что стране необходимо нарастить свой оборонный бюджет, «особенно в текущей нестабильной ситуации».
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Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попытается избрать парламент. Если ему это не удастся, то будет созвана коллегия выборщиков, куда входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента).

Эстонские политики неоднократно заявляли о претензиях на территорию РФ, ссылаясь на положения Тартуского мирного договора от 1920 года. По этому соглашению, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории вернулись в состав РСФСР после освобождения земель от фашистских войск. Сейчас Москва рассматривает договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.

В 1991 году совет Эстонской Республики объявил все пересмотры госграницы после Тартуского договора «юридически ничтожными», однако в 2005 году страны начали договариваться о принятии текущих границ. В 2014 году главы МИД России и Эстонии подписали соответствующий договор, который должен быть ратифицирован, однако документ так и не получил обоюдного одобрения.

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