Созданную командой Трампа соцсеть взломали в день официального запуска

Cоцсеть GETTR запустил бывший советник Трампа Джейсон Миллер. Он рассказал агентству Reuters, что взлом удалось устранить в течение нескольких минут. Всё, что вышло у хакеров, — поменять несколько имён пользователей. В частности, в профилях бывшего госсекретаря Майка Помпео и самого Миллера появилась такая надпись: «ДжубаБагдад был здесь, подписывайтесь на меня в твиттере :)».
Бета-версию GETTR выпустили 1 июля. Соцсеть объявила своей миссией борьбу с культурой отмены (cancel culture) и монополями в социальных сетях, а также продвижение здравого смысла, защиту свободы слова и создание настоящего рынка идей. Главой ресурса стал Джейсон Миллер, тогда как бывший пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мёрто занял должность консультанта.
Пока неясно, причастен ли к проекту Дональд Трамп, который ранее неоднократно обещал своим сторонникам создать для них собственный приют в соцсетях — в противовес мейнстримовым ресурсам. Источник Politico отмечал, что бывшего президента США в GETTR нет, хотя для него там зарезервировали аккаунт. Миллер ранее утверждал в интервью Fox News, что Трамп не финансировал платформу.
В начале мая «Секрет» рассказывал, что политик запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими сторонниками. Однако этот ресурс быстро закрылся, проработав всего месяц.
Один из разработчиков GETTR рассказывал, что в соцсети посты будут состоять из 777 символов. Пользователи смогут размещать трёхминутные видеоролики и вести прямые трансляции. Новая платформа по стилистике похожа на Twitter, которым Дональд Трамп любил пользоваться до блокировки своего аккаунта. По словам экс-советника Трампа Стива Бэннона, GETTR станет «убийцей Twitter».
Дональд Трамп лишился своих трибун в социальных сетях после того, как его сторонники 6 января устроили в Вашингтоне штурм Капитолия во время заседания Конгресса США. Радикальные республиканцы хотели помешать палате утвердить результаты прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, по итогам которых Трамп проиграл демократу Джо Байдену. В ходе столкновений в Капитолии погибли пять человек, ещё несколько десятков пострадали.
После январского инцидента в постах и видеороликах Дональда Трампа увидели подстрекательство толпы к насилию и беспорядкам. В итоге Twitter навсегда заблокировал политика, Facebook — минимум до 2023 года, а YouTube — пока cервис не увидит, что риск насилия снизился.