Таджикистан мобилизует 20 тыс. человек на фоне наступления талибов

Мобилизовать военных власти решили на фоне обострения ситуации в соседнем государстве. Помимо охраны границы, Минобороны Таджикистана и МВД также поручено усилить контроль за проявлениями терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.
Ранее о готовности оказать необходимую поддержку Таджикистану в разговоре с Рахмоном заявил президент России Владимир Путин.
«Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку — как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», — отмечается в сообщении, которое опубликовала пресс-служба Кремля.
Официальных данных об актуальной постоянной численности вооруженных сил Таджикистана в открытом доступе нет. Но, по оценкам экспертов Global Firepower, она составляет 9 тыс. военных.
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как американцы и союзники вывели значительную часть своего контингента, а также покинули аэродром Баграм — главную военную базу в стране. После этого в наступление перешли отряды движения «Талибан» (признанного в России террористической организацией).
Как сообщает пакистанское издание Dawn, им удалось занять ключевые позиции на подступах к Кандагару (второму по численности населения городу страны), а также значительно продвинуться в пограничной с Таджикистаном провинции Бадахшан. При этом указывается, что афганская армия неспособна оказывать серьезное сопротивление и быстро отступает. Около 1 тыс. солдат правительственной армии уже укрылись на территории Таджикистана. В Душанбе им не препятствовали.