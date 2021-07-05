Рябков: США будут искать поводы для новых санкций против России

«Санкционная политика в основе внешнеполитического курса США дает о себе знать на многих других участках. Они не могут просто отказаться от нее, даже сознавая ее бесперспективность, бесполезность, безрезультатность. Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то еще такое совершить», — сказал господин Рябков.
По его словам, США более 95 раз вводили различные санкции против России.
В июне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о подготовке нового раунда санкций против РФ. В Белом доме указали, что речь идет о соблюдении американского законодательства: после одобрения в марте пакета мер в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального Вашингтон должен сделать второй шаг.