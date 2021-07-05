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21:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Рябков: США будут искать поводы для новых санкций против России

Вашингтон не сможет отказаться от санкционной политики в отношении России и будет искать поводы для введения новых ограничений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Источник: AFP 2021

«Санкционная политика в основе внешнеполитического курса США дает о себе знать на многих других участках. Они не могут просто отказаться от нее, даже сознавая ее бесперспективность, бесполезность, безрезультатность. Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то еще такое совершить», — сказал господин Рябков.

По его словам, США более 95 раз вводили различные санкции против России.

В июне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о подготовке нового раунда санкций против РФ. В Белом доме указали, что речь идет о соблюдении американского законодательства: после одобрения в марте пакета мер в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального Вашингтон должен сделать второй шаг.

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