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13:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Военные США без предупреждения покинули авиабазу Баграм в Афганистане

Американские военные минувшей ночью покинули авиабазу Баграм в Афганистане, не предупредив об этом афганских военных. Об этом сообщил новый командир объекта генерал Мир Асадулла Кохистани.

Источник: Reuters

«До нас доходили слухи, что американцы покинули Баграм, и наконец к 7:00 утра мы поняли, что факт подтвержден и они уже покинули Баграм», — сказал Кохистани (цитата по Assosiated Press).

Перед тем как афганская армия взяла под контроль аэродром, на его территорию вторглись мародеры. По информации афганских военных, нападавшие грабили казармы и рылись в гигантских складских палатках.

США и их союзники планируют вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Вывод войск проводится на фоне активизации в Афганистане мятежников из движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическая организация).

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