Военные США без предупреждения покинули авиабазу Баграм в Афганистане

«До нас доходили слухи, что американцы покинули Баграм, и наконец к 7:00 утра мы поняли, что факт подтвержден и они уже покинули Баграм», — сказал Кохистани (цитата по Assosiated Press).
Перед тем как афганская армия взяла под контроль аэродром, на его территорию вторглись мародеры. По информации афганских военных, нападавшие грабили казармы и рылись в гигантских складских палатках.
США и их союзники планируют вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Вывод войск проводится на фоне активизации в Афганистане мятежников из движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическая организация).