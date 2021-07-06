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13:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай через территорию Белоруссии. В качестве альтернативного пути он предложил транзит через Финляндию или Украину. Так президент отреагировал на санкции в отношении Белоруссии. Лукашенко также заявил о необходимости защитить белорусские предприятия, обеспечить импортозамещение и внутренний спрос.

Источник: РИА "Новости"

«Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину, там хорошие дороги, пускай едут и поставляют туда», — сказал Александр Лукашенко на совещании о противодействии санкциям (цитата по БелТА).

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Он призвал предпринять все меры, чтобы «они почувствовали, что такое Беларусь», и думали до того, как «браться за экономическое оружие». По его словам, главное — чтобы не пострадал народ Белоруссии.

В связи с этим правительство должно предусмотреть меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест. Он потребовал доложить, как будут защищены белорусские предприятия, обеспечено импортозамещение и простимулирован внутренний спрос.

Лукашенко отметил, что продажи белорусской продукции на европейский рынок никогда не были большими, особенно у тех предприятий, которые попали под санкции. Он заявил, что некоторые комплектующие, которые ранее Белоруссия закупала в ЕС, производятся в странах бывшего СССР и в Китае. «Надо просто шевелиться и переориентироваться», — сказал президент.

21 июня, Совет ЕС расширил санкции против Белоруссии. В список попали 78 человек и восемь организаций. 24 июня ЕС ввел экономические санкции против Белоруссии. 28 июня Белоруссия в ответ на санкции ЕС отозвала для консультаций своего постпреда при ЕС, объявила о заморозке членства в «Восточном партнерстве», приостановке действия соглашения о реадмиссии и внесении ряда европейских чиновников в черные списки. В начале июля Александр Лукашенко объявил, что в Белоруссии ликвидированы «спящие» террористические ячейки, которые планировали насильственную смену власти. Он отметил, что в деятельности группировок были замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

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