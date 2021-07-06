Кремль не поддержал идею закрыть границы регионов из-за ситуации с COVID-19

«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры», — сказал Песков. «В то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы», — добавил он.
При этом представитель Кремля отметил, что у руководителей регионов есть целый ряд особых полномочий. «В зависимости от развития ситуации они принимают самостоятельные решения», — сказал он.
Ранее агентство Ura.ru сообщило, что из-за роста числа заболевших COVID-19 власти российских регионов готовятся к закрытию границ. По данным источника агентства, уже на этой неделе могут запретить въезд в Курганскую область.