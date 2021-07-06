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16:06 (мск), источник: ТАСС

Кремль не поддержал идею закрыть границы регионов из-за ситуации с COVID-19

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах России требует принятия быстрых и жестких мер, однако закрытие границ между субъектами представляется излишним. Такое мнение высказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры», — сказал Песков. «В то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы», — добавил он.

При этом представитель Кремля отметил, что у руководителей регионов есть целый ряд особых полномочий. «В зависимости от развития ситуации они принимают самостоятельные решения», — сказал он.

Ранее агентство Ura.ru сообщило, что из-за роста числа заболевших COVID-19 власти российских регионов готовятся к закрытию границ. По данным источника агентства, уже на этой неделе могут запретить въезд в Курганскую область.

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