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19:58 (мск), источник: РБК

Пентагон заявил о выводе 90% войск из Афганистана

США вывели из Афганистана уже более 90% своего военного контингента. Об этом говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил (ВС).

Источник: AP 2021

«Процесс вывода продолжается. По оценкам Центрального командования ВС США, завершен вывод более 90% всех войск», — говорится в сообщении. Отмечается, что это данные на 5 июля.

Пентагон вывел из Афганистана 17 тыс. единиц оборудования. Кроме того, американцы передали Минобороны Афганистана семь военных объектов.

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Президент США Джо Байден впервые объявил о выводе американских солдат из Афганистане в апреле. Процесс начался в мае и должен был завершится к сентябрю, в начале года в стране находились около 2,5 тыс. военных США. Вместе с Америкой свои войска выводят страны НАТО.

В июне Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что после вывода войск в Афганистане останется около 650 американских военных — они будут охранять дипломатов США, а также помогать Турции в обеспечении безопасности.

Однако Reuters 2 июля сообщило, что Пентагон выведет свой контингент из Афганистана на днях. 30 июня вывод войск завершили Германия и Италия. После этого движение «Талибан» (запрещено в России) предприняло масштабное наступление и взяло под контроль около 40% территории страны — больше, чем за последние 20 лет.

Правительство страны объявило всеобщую мобилизацию. Американское военное командование не исключило, что при нынешних тенденциях в Афганистане может начаться новая гражданская война.

На территорию соседнего Таджикистана начали массово отступать афганские военные после боев с талибами. В Таджикистан и Узбекистан устремились потоки беженцев. Из-за обострения обстановки в Мазари-Шарифе прекратило работать российское консульство.

В Кремле заявили, что обеспокоены ситуацией в Афганистане после вывода оттуда войск коалиции НАТО. Однако Россия в данный момент не разрабатывает планов по вводу в страну собственного военного контингента.

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