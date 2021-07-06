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21:51 (мск), источник: Известия

В Белом доме оценили диалог с Россией после саммита Путина и Байдена

Президент США Джо Байден не считает диалог с Россией после двустороннего саммита в Женеве вялотекущим. Об этом во вторник, 6 июля, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Источник: AFP 2021

Один из журналистов задал вопрос, нет ли с американской стороны разочарования «кажущимися вялыми» темпами развития контактов с Россией.

«Не думаю, что он охарактеризовал бы это подобным образом. Встреча с российским президентом [Владимиром Путиным] состоялась всего пару недель назад», — ответила Псаки.

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Также пресс-секретарь президента США указала на то, что встречи российских и американских экспертов по кибербезопасности уже начались, а на следующей неделе они планируют обсудить проблему противодействия хакерским атакам с использованием вирусов-вымогателей.

Встреча российского и американского лидеров состоялась 16 июня. По итогам встречи было принято совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

После саммита президент России Владимир Путин заявил, что переговоры прошли «на одном языке», а своего американского коллегу назвал очень конструктивным, взвешенным и опытным политиком. Россия и Соединенные Штаты, по его словам, выразили желание сблизить позиции.

В свою очередь Байден сообщил, что переговоры с Путиным прошли в условиях доброй и позитивной атмосферы, которая сохранялась даже в моменты острых разногласий.

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