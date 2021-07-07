02:33 (мск), источник: ТАСС
В Госдепе заявили, что США продолжат ставить права человека во главу угла отношений с КНР
Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае.
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ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены и дальше ставить тему прав человека во главе своей политики в отношении Китая. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении
Блинкен выразил приверженность США «работе с союзниками и партнерами в призыве положить конец» продолжающимся, по версии Вашингтона, преступлениям в отношении уйгуров, других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. Кроме того, нынешняя администрация намерена привлекать к ответственности КНР за такие действия.
«США продолжат ставить права человека во главу угла нашей политики в отношении Китая и будут поддерживать активистов», — говорится в тексте.
Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании принудительного труда находящихся там людей.
Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в