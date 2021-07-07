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10:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны заявило об успешном испытании системы ПВО С-500

Система противовоздушной обороны С-500 «Прометей» прошла успешные испытания с боевыми пусками зенитных управляемых ракет, сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России Сергей Бабаков. По его словам, системы «планируются к поступлению» в вооруженные силы.

«В настоящее время проведен ряд испытаний с боевыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным мишеням. Все испытания завершены с положительным результатом», — сказал господин Бабаков газете Минобороны «Красная звезда».

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Начальник зенитных ракетных войск сообщил, что основная задача С-500 — уничтожение баллистических ракет средней дальности, «а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета». Также система способна уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотники.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики, позволяющие уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, позволяют с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», — добавил Сергей Бабаков.

Президент Владимир Путин в конце июня сообщал, что система ПВО С-500 скоро встанет на боевое дежурство. Начало серийных поставок планируется на 2025 год. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что экспорта С-500 в течение нескольких лет не будет, поскольку «в первую очередь надо обеспечить свою армию».

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