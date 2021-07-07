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09:36 (мск), источник: ТАСС

Россия отвергла обвинения в атаке «российских хакеров» на сервера Республиканской партии США

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Голословные обвинения во взломе «российскими правительственными хакерами» систем Национального комитета Республиканской партии мешают работе России и США в области кибербезопасности. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

Источник: РИА "Новости"

«Обратили внимание на публикацию [агентства] Bloomberg от 6 июля о якобы взломе “российскими правительственными хакерами” компьютерных систем Национального комитета Республиканской партии. Решительно отвергаем подобные измышления», — подчеркнули в диппредставительстве.

В комментарии особо отмечается, что «в самой Республиканской партии опровергли факт кибернападения». «Никаких доказательств того, что атака имела место, нет», — констатировали в дипмиссии.
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В посольстве призвали журналистов агентства «вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения». «Напомним, что в ходе саммита президентов России и США в Женеве тематика кибербезопасности заняла одно из центральных мест. Была достигнута договоренность о возобновлении экспертного диалога по этой важной теме», — указывается в тексте.

«Мы уверены, что профессиональное обсуждение всех вопросов, связанных с киберсферой, позволит специалистам совместными усилиями повысить защищенность информационной инфраструктуры наших стран. Голословные же обвинения, основанные на показаниях неких анонимов, такой работе только мешают», — заявили в посольстве.

Ранее во вторник агентство Bloomberg выступило с утверждением о том, что облачные сети Национального комитета Республиканской партии США, обслуживаемые корпорацией Microsoft, подверглись кибератаке. По версии этого СМИ, за нападением могут стоять хакеры, якобы связанные со Службой внешней разведки России. Собеседники агентства сообщили, что атака была осуществлена посредством взлома систем компании — поставщика информационно-технологических услуг Synnex, с которой сотрудничает партийный комитет.

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