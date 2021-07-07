Лондон пообещал, что британские корабли продолжат проходить около Крыма

По словам Рааба, эсминец следовал по самому короткому, прямому и международно признанному маршруту. «У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — сказал он, пообещав, что в дальнейшем Лондон продолжит действовать так же.
Эсминец Defender следовал из порта Одессы в Батуми. 23 июня, как сообщили в российском Минобороны, он нарушил границу в районе мыса Фиолент в Крыму и не реагировал на предупреждения, так что российский сторожевой корабль был вынужден открыть предупредительный огонь. Власти Великобритании позже заявили, что эсминец не нарушал российской границы и совершал мирный проход в международных водах.
25 июня The Telegraph написала, что окончательное решение о проходе Defender близ Крыма принимал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По данным газеты, маршрут предложил министр обороны Бен Уоллес, однако против этого выступил Рааб, который предупредил, что Москва будет использовать инцидент в своих интересах.
Позже Би-би-си сообщила, что на автобусной остановке в графстве Кент были найдены секретные документы британского Минобороны с подробной информацией о Defender. В частности, в них содержалось обсуждение возможной реакции России на проход эсминца. Как уточнил источник телеканала, в документах говорится, что операция, описанная Министерством обороны как «невинный проход через территориальные воды Украины», была проведена в ожидании, что Москва может отреагировать агрессивно.
Российская сторона расценила инцидент как спланированную провокацию. Замглавы МИДа Сергей Рябков пообещал, что Россия намерена отстаивать неприкосновенность своих границ дипломатическими методами, а если это не поможет, будет «бомбить не просто по курсу, но и по цели». 30 июня в ходе прямой линии президент Владимир Путин заявил, что, если бы российские военные потопили британский корабль, это не привело бы к третьей мировой войне.