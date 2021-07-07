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09:53 (мск), источник: РБК

Лондон пообещал, что британские корабли продолжат проходить около Крыма

Корабли ВМС Великобритании после инцидента с эсминцем Defender, который зашел в территориальные воды России, продолжат соответствующие маневры. Об этом заявил глава британского МИДа Доминик Рааб, выступая в комитете по иностранным делам палаты общин, трансляцию вел The Guardian. При этом он назвал российские территориальные воды «украинскими». Москва обвиняет Лондон в нарушении российских границ.

Источник: Reuters

По словам Рааба, эсминец следовал по самому короткому, прямому и международно признанному маршруту. «У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — сказал он, пообещав, что в дальнейшем Лондон продолжит действовать так же.

Министр отказался отвечать на вопрос, имел ли МИД либо он сам отношение к принятию решения, по какому именно маршруту пойдет Defender, но указал, что поддерживает действия экипажа.
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Эсминец Defender следовал из порта Одессы в Батуми. 23 июня, как сообщили в российском Минобороны, он нарушил границу в районе мыса Фиолент в Крыму и не реагировал на предупреждения, так что российский сторожевой корабль был вынужден открыть предупредительный огонь. Власти Великобритании позже заявили, что эсминец не нарушал российской границы и совершал мирный проход в международных водах.

25 июня The Telegraph написала, что окончательное решение о проходе Defender близ Крыма принимал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По данным газеты, маршрут предложил министр обороны Бен Уоллес, однако против этого выступил Рааб, который предупредил, что Москва будет использовать инцидент в своих интересах.

Позже Би-би-си сообщила, что на автобусной остановке в графстве Кент были найдены секретные документы британского Минобороны с подробной информацией о Defender. В частности, в них содержалось обсуждение возможной реакции России на проход эсминца. Как уточнил источник телеканала, в документах говорится, что операция, описанная Министерством обороны как «невинный проход через территориальные воды Украины», была проведена в ожидании, что Москва может отреагировать агрессивно.

Российская сторона расценила инцидент как спланированную провокацию. Замглавы МИДа Сергей Рябков пообещал, что Россия намерена отстаивать неприкосновенность своих границ дипломатическими методами, а если это не поможет, будет «бомбить не просто по курсу, но и по цели». 30 июня в ходе прямой линии президент Владимир Путин заявил, что, если бы российские военные потопили британский корабль, это не привело бы к третьей мировой войне.

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