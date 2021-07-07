13:35 (мск), источник: ТАСС
Мишустин поручил проработать модель вакцинации россиян от коронавируса
ТАСС, 7 июля.
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«Актуализировать
Помимо этого, в модели должна быть учтена вакцинация иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России; ревакцинация населения с учетом рисков вирусных мутаций; другие актуальные факторы.
Роспотребнадзор и Минздрав должны также представить расчеты потребности в вакцинах против новой коронавирусной инфекции. Выполнить эти задачи необходимо в срок до 8 июля 2021 года.
Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Для достижения коллективного иммунитета в стране, по общим оценкам, необходимо провакцинировать не менее 60% населения, то есть почти 69 млн человек.