Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 июляИван Купала, Чесменское сражение и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
17Названы финалисты фотоконкурса астрономических пейзажей в Лондоне
1010 самых узнаваемых мостов в мире
13:35 (мск), источник: ТАСС

Мишустин поручил проработать модель вакцинации россиян от коронавируса

ТАСС, 7 июля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до уровня не менее 80%. Как сообщается в среду на сайте кабмина, такое решение принято по итогам последнего заседания президиума координационного совета.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
13:40 (мск)В столице объявят имена еще пяти победителей розыгрыша автомобилей
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%», — говорится в сообщении. Поручение дано Роспотребнадзору и Минздраву России.

Читайте также
Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Помимо этого, в модели должна быть учтена вакцинация иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России; ревакцинация населения с учетом рисков вирусных мутаций; другие актуальные факторы.

Роспотребнадзор и Минздрав должны также представить расчеты потребности в вакцинах против новой коронавирусной инфекции. Выполнить эти задачи необходимо в срок до 8 июля 2021 года.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Для достижения коллективного иммунитета в стране, по общим оценкам, необходимо провакцинировать не менее 60% населения, то есть почти 69 млн человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Когда кандидатуру актера забраковал худсовет, Меньшов пригрозил, что фильма тогда вообще не будет
Озвучивать героя должен был Высоцкий, но его посчитали "одиозной" фигурой и заменили
Бояринцев: Полуфинал сборной Дании – не оправдание для России
СМИ: неизвестный застрелил президента Гаити
Контейнеровоз Ever Given начал движение по Суэцкому каналу
На Бали раскрыли банду из России
Красноярский край накрыла сильная буря (видео)
Сергей Зверев будет выдвигаться в Госдуму от партии «Зеленые»
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
10 новых кроссоверов для России. Фото
Зачем в машине стоит возить тюбик зубной пасты?
Авто
Суд отказался прекращать дело Эдварда Била за примирением сторон Судебное заседание по уголовному делу назначено на 14 июля
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Gnezdo.ru
Какое наследство оставил Меньшов жене и детям?
Зеленский решил судьбу Крыма
Пистолет «Балтиец». Самое гениальное оружие СССР
Тяжелая жизнь актрисы после сериала "Клон"
Леди
Миррен, Бруни и МакДауэлл затмили молодых звезд в Каннах (фото) Звезды вышли на красную дорожку главного смотра года
Дом
В гостях: как живет после развода 41-летний Эмин Агаларов
5 приспособлений для уборки, которые не оправдают ваших ожиданий
15 идей для оформления окна
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь