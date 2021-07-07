Литва построит стену на границе с Белоруссией для защиты от мигрантов

18:37 (мск), источник: Lenta.Ru
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«Это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов», — сказала Шимоните и отметила, что к охране государственных рубежей правительство также привлечет военнослужащих.
Впервые власти страны задумались о строительстве стены для решения проблем с беженцами в середине июня.
2 июля правительство Литвы ввело режим экстремальной ситуации
В сложившейся ситуации Вильнюс обвинил официальный Минск и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предполагается, что власти страны использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам и зарабатывают на этом.