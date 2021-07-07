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18:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Литва построит стену на границе с Белоруссией для защиты от мигрантов

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила о строительстве стены на границе с Белоруссией из-за возросшего в несколько раз потока нелегальных мигрантов. Ее слова цитирует Reuters.

«Это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов», — сказала Шимоните и отметила, что к охране государственных рубежей правительство также привлечет военнослужащих.

Впервые власти страны задумались о строительстве стены для решения проблем с беженцами в середине июня.

Линия будет укреплена двумя рядами забора, колючей проволокой и сигнализацией. Стоимость объекта Министерство внутренних дел оценило в 15 миллионов евро.

2 июля правительство Литвы ввело режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые попадают в Прибалтику через Белоруссию. По данным литовских пограничников, число нелегалов выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом.

В сложившейся ситуации Вильнюс обвинил официальный Минск и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предполагается, что власти страны использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам и зарабатывают на этом.

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