Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 июляИван Купала, Чесменское сражение и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
1660 лет со дня рождения принцессы Дианы
77 народных традиций Ивана Купала
15:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти Афганистана заявили о начале критической фазы в стране

На фоне укрепления сил радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) в Афганистане началась критическая фаза военного конфликта. Об этом сообщил министр обороны страны Бисмилла Хан Мохаммади, его слова передает NDTV.

Источник: AP 2021

«Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительная», — отметил министр.

Он подчеркнул, что национальные силы безопасности при поддержке местного сопротивления приложат все усилия для защиты мирного населения.
Читайте также
Афганские военные сотнями бегут в Таджикистан, спасаясь от талибов

Ранее стало известно о начале переговоров между представителями «Талибана» и афганскими властями в Тегеране.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция.

Между тем боевики «Талибана» продвигаются все дальше: по некоторым данным, они уже подошли к границам Таджикистана. Талибы напали на военнослужащих у границы и захватили три КПП, афганские солдаты отступили на таджикскую территорию. В связи с этим у политиков и экспертов возникают опасения, что Россию ожидает наплыв беженцев из Средней Азии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Названа реже заражающаяся коронавирусом категория пациентов
Актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса
Президент Гаити убит в собственной резиденции
Мишустин поставил задачу вакцинировать 80-90% населения
Россияне взяли наличными в кредит рекордные 623 млрд рублей
Угольная буря накрыла город в Кузбассе (видео)
На Бали раскрыли банду из России
Экс-игрок сборной: Полуфинал Дании – не оправдание для России
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Gnezdo.ru
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Какое наследство оставил Меньшов жене и детям?
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Пистолет «Балтиец». Самое гениальное оружие СССР
Леди
Миррен, Бруни и МакДауэлл затмили молодых звезд в Каннах (фото) Звезды вышли на красную дорожку главного смотра года
Дом
В гостях: как живет после развода 41-летний Эмин Агаларов
5 приспособлений для уборки, которые не оправдают ваших ожиданий
15 идей для оформления окна
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь