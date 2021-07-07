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16:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Задержанный в Петербурге консул Эстонии объявлен персоной нон грата

МИД России объявил задержанного в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте персоной нон грата. Вчера, 6 июля, ФСБ задержала его с поличным при получении «материалов закрытого характера» от гражданина России.

Источник: Сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

«Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен “persona non grata”, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов», — говорится в комментарии официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой.

Она назвала позицию Таллина «крайне циничной», «так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского “дипломата”».

Накануне МИД Эстонии назвал задержание эстонского консула «постановкой российских властей». Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, где они работают, однако их можно лишить права пребывания там в случае нарушения закона или враждебных действий.

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