16:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Задержанный в Петербурге консул Эстонии объявлен персоной нон грата
МИД России объявил задержанного в
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула Генерального консульства Эстонии в
Она назвала позицию Таллина «крайне циничной», «так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского “дипломата”».
Накануне МИД Эстонии назвал задержание эстонского консула «постановкой российских властей». Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, где они работают, однако их можно лишить права пребывания там в случае нарушения закона или враждебных действий.