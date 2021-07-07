Голикова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов

«Хуже всего ситуация сегодня складывается в Республике Дагестан… Коллеги заверили в том, что ситуация у них находится под контролем, что они нарастят темпы вакцинации. Тем не менее показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают», — сказала Голикова во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
В числе регионов, в которых растет заболеваемость COVID-19 и которые не ограничивали проведение массовых мероприятий и работу общепита ночью, вице-премьер отметила Карелию, Тыву и Забалькальский край.
«В 82 регионах страны заболеваемость растет… Превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 24 регионах страны, но, если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 48 регионах», — отметила она. В Крыму, по ее словам, значимая динамика отсутсвует".
Роспотребнадзор разработал проект критериев оценки ситуации, по которому местные власти должны принимать решения о том, проводить ли массовые мероприятия, сообщила Голикова.
«Я еще раз бы хотела обратить внимание глав регионов на то, что в условиях роста заболеваемости проведение массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе несет дополнительные риски осложнения эпидемологической ситуации», — сказала она.
В числе регионов, которые, по словам госпожи Голиковой, вызывают беспокойство темпами вакцинации, были отмечены Костромская области, Забайкальский край, Коми, Курганская и Тамбовская области.
Коронавирус в России обнаружен у 5,6 млн человек, за минувшие сутки было выявлено 23 962 новых случая заражения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу предоставить помесячные планы выпуска вакцин от коронавируса до конца года, а также поставил задачу актуализировать модель, по которой иммунитет к COVID-19 должен выработаться у 80−90% населения.