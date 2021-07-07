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17:23 (мск), источник: Известия

На выплату в 10 тысяч рублей на школьников из бюджета выделили 204 млрд рублей

На выплату в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста от шести до 18 лет из бюджета выделили 204 млрд рублей. Об этом 7 июля рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Известия

«С 15 июля начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста — это от шести до 18 лет, а также детьми старше 18 лет, но имеющих ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе […] выплату средств, как вы [президент] и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года, с 16 августа», — сказал он.

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3 мая сообщалось, что Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Соответствующее предложение он озвучивал ранее, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Тогда российский лидер уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.

Как отмечал глава Минтруда, на выплату могут претендовать 17 млн человек. Для получения такой выплаты нужно будет подать только одно заявление в электронном виде или в МФЦ, отделение Пенсионного фонда, органы соцзащиты.

Кроме этого, 23 апреля в Госдуму был внесен законопроект о ежегодных выплатах по 10 тыс. рублей родителям школьников.

Документом предусматривается предоставление родителям, опекунам или попечителям права на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Кроме того, ежегодно будет проводиться индексация размера выплаты.

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