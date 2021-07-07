Таджикистан запросил помощь ОДКБ в ситуации с Афганистаном

«Обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе, принятие мер по усилению потенциала по защите южных рубежей, — приводятся на сайте организации слова Султонова.— В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности (СКБ) от 23 сентября 2013 года “Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы”. Поэтому хотели бы призвать государства-члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа».
Постпред Таджикистана при ОДКБ добавил, что Таджикистан направит дополнительные войска на границу с Афганистаном.
«Министру обороны Республики Таджикистан поручено мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном», — сообщил господин Султонов.
ОДКБ — военно-политический блок, который теоретически должен защищать входящие в него страны от внешних посягательств. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.