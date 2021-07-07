МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата

Леммик указала на практику международных отношений, в которой такая высылка «обычно получает симметричный ответ».
«Частью дипломатической практики также является то, что детали высылки дипломатов не раскрываются публично», — сказал он порталу ERR.
В центре общественных связей ФСБ России уточняли, что его деятельность противоречит дипломатическим нормам и имеет явный враждебный характер по отношению к Москве.
В связи с этим в МИД России 7 июля была вызвана временная поверенная в делах эстонского посольства в России Улла Уйбо. Российская сторона заявила решительный протест из-за деятельности по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула Лятте.
В свою очередь, в эстонском МИДе назвали задержание Лятте провокацией. Как утверждает внешнеполитическое ведомство республики, Лятте во время задержания находился на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте.