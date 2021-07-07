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19:56 (мск), источник: Известия

МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии в качестве ответной меры вышлет из страны российского дипломата. Об этом сообщила в среду, 7 июля, руководитель отдела по связям с общественностью МИД республики Аари Леммик. Ранее в этот день Россия объявила консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата. Он должен покинуть страну в течение 48 часов.

Источник: Reuters

Леммик указала на практику международных отношений, в которой такая высылка «обычно получает симметричный ответ».

«Частью дипломатической практики также является то, что детали высылки дипломатов не раскрываются публично», — сказал он порталу ERR.

Консула Эстонии Лятте задержали в Санкт-Петербурге накануне при получении от гражданина России информации закрытого характера.

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В центре общественных связей ФСБ России уточняли, что его деятельность противоречит дипломатическим нормам и имеет явный враждебный характер по отношению к Москве.

В связи с этим в МИД России 7 июля была вызвана временная поверенная в делах эстонского посольства в России Улла Уйбо. Российская сторона заявила решительный протест из-за деятельности по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула Лятте.

В свою очередь, в эстонском МИДе назвали задержание Лятте провокацией. Как утверждает внешнеполитическое ведомство республики, Лятте во время задержания находился на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте.

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