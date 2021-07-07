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23:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин принял Пашиняна в Кремле

Президент России Владимир Путин и и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян встретились в Кремле. Господин Пашинян, в частности, поблагодарил господина Путина за содействие в возвращении армянских военнопленных из Азербайджана. Российский президент поздравил гостя с победой на парламентских выборах.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Несколько дней назад 15 военнопленных были возвращены на родину, и я хочу подчеркнуть вашу личную роль в этом и поблагодарить. Мы 24 июня в телефонном разговоре обсудили эту тему, и через неделю 15 наших соотечественников вернулись», — сказал и.о. премьер-министра Армении на встрече (цитата по ТАСС).

Российский президент в ходе встречи поздравил Пашиняна с победой возглавляемой им партии «Гражданский договор» на парламентских выборах.

«Хочу еще раз — уже лично — поздравить вас с результатами выборов, — приводятся слова господина Путина на сайте Кремля.— Сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать. А для этого самое важное — иметь доверие народа. Оно у Вас есть, это показали результаты выборов».

В июне власти Еревана предполагали, что в азербайджанском плену находятся около 200 человек. 12 июня и 3 июля Азербайджан выдал Армении по 15 армянских граждан. Напомним, стороны производят обмен военнопленными, заложниками, другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших в соответствии с трехсторонним соглашением между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которое подписали в ночь на 10 ноября 2020 года.

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