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06:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров: власти ждут провокаций со стороны Запада перед выборами в Госдуму

Москва ожидает, что накануне сентябрьских выборов в Госдуму будут зафиксированы «новые попытки расшатать ситуацию в стране, спровоцировать протесты», в том числе имеющие насильственный характер. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в одном из кампусов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Источник: РИА "Новости"

По словам министра, после голосования, по всей видимости, на Западе «будет развернута кампания по непризнанию выборов». «Но наш народ сам в состоянии оценить действия власти», — отметил Лавров. И напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что любые организаторы провокаций будут жалеть о том, что сделают.

В ходе выступления Сергей Лавров особо отметил, что «внешнюю политику России определяет глава государства, это остается незыблемым — вне зависимости от электоральных циклов, политической или иной конъюнктуры».

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Напомним, что 19 июня на съезде «Единой России» была обнародована общефедеральная часть списка, с которым ведущая политическая сила страны собирается идти на выборы в Госдуму. Сергей Лавров вошел в первую «пятерку». Кроме того, в нем оказались министр обороны Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке, специализирующейся на лечении больных коронавирусом, Денис Проценко, сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Лавров на съезде «Единой России» не присутствовал, а несколько источников «Ъ» в его окружении еще в день съезда выразили уверенность, что выдвижение не связано с какими бы то ни было планами сменить работу.

В ходе лекции в ДВФУ Сергей Лавров ответил на вопрос одного из студентов (упомянувшего также свое членство в «Единой России») о мотивах решения идти на выборы. «Это предложение, прозвучавшее из уст президента, я счел честью для себя. Тем более что мы с “Единой Россией” активно сотрудничаем, регулярно бываем на брифингах, на слушаниях, на заседаниях комитетов», — сказал он. И добавил, что «Единая Россия» как ведущая партия страны в решающей степени играет роль кодификации внешнеполитических решений.

«В условиях, когда нас очень хотят заставить пойти на уступки, и, как выражается Запад, изменить свое поведение, необходимо мобилизовать все инструменты, включая и дипломатию, и деятельность партии», — добавил министр. Уточнять, что он будет делать после сентябрьского голосования, министр не стал.

Павел Тарасенко, Владивосток

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