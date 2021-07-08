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10:31 (мск), источник: ТАСС

Лавров заявил, что для него стало честью предложение Путина войти в список «Единой России»

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для него стало честью предложение президента Владимира Путина войти в общефедеральную часть федерального списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.

Источник: РИА "Новости"

«Я получил предложение вместе с другими членами этой пятерки, предложение, которое было сделано президентом Путиным на съезде “Единой России”. Я счел это предложение, прозвучавшее из уст президента, честью для меня», — сказал Лавров, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете.

Он подчеркнул, что МИД РФ тесно сотрудничает с парламентскими партиями, регулярно участвует в брифингах, слушаниях, пленарных заседаниях, заседаниях парламентских комитетов. «Единая Россия», как ведущая партия, в решающей степени играет роль в кодификации важнейших политических решений и в плане обеспечения ратификации тех договоров, которые президент, министры подписывают с зарубежными партнерами, и в плане формулирования основ нашей внешней политики, в плане закрепления законодательно тех доктринальных документов, которые подписывает, одобряет президент, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что МИД подробно консультировал «Единую Россию» при работе над поправками к Конституции РФ, касающимися внешней политики страны.

«Единая Россия» провела свой съезд, посвященный выборам в Госдуму, 19 июня. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов по предложению Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

6 июля представители партии подали документы, необходимые для заверения федерального списка и списка кандидатов по одномандатным округам, в Центризбирком.

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