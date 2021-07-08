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08:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров — о возможности ввода войск в Афганистан: ответ очевиден

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что вывод войск США из Афганистана — это признание Вашингтона в «провале миссии». По его словам, в случае нападения на Таджикистан, этот вопрос будет «предметом рассмотрения в ОДКБ».

Источник: Reuters

«Мы с Таджикистаном союзники… И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленным предметом для рассмотрения в ОДКБ… Где-то я читал или по телевизору слышал, будем ли мы вводить войска в Афганистан: я считаю, что ответ очевиден», — сказал господин Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.

ОДКБ — военно-политический блок, который должен защищать входящие в него страны от внешних посягательств. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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Министр считает, что в Афганистане усиливается угроза террористических нападений. По его словам, в стране «образуются ниши, куда стягиваются боевики не талибов, а “Исламского государства”» (ИГ, запрещена в России). Это происходит в результате «пробуксовок с политическим процессом и… возобновлением боевых действий».

Он отметил, что «Талибан» (запрещен в России) ведет себя воинственно из-за того, что не осуществляется договоренность о формировании переходной власти. По его мнению, руководство в Кабуле «не хочет организовывать нечто переходное, опасаются, что это выведет их из политически активной деятельности». «Получается, что и они, и американцы, уходя оттуда, как бы оставляют всю ситуацию для решения силовым путем», — считает господин Лавров.

Ситуация на афгано-таджикской границе обострилась в конце июня. Афганские военнослужащие вынуждены переходить через границу из-за наступления «Талибана». О готовности помочь Таджикистану заявлял президент России Владимир Путин.

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