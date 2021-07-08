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09:57 (мск), источник: РБК

Авторы закона «против Moet» объяснили понятие «российское шампанское»

Поправки в законодательство, ставшие причиной приостановки поставок шампанского со стороны Moet Hennessy, не отменяют использование названия популярного напитка, уверяют депутаты. Но и «российское шампанское» теперь тоже будет.

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе, 2 июля, Владимир Путин утвердил поправки в закон «О регулировании алкогольной продукции» (171-ФЗ) — основной документ, регулирующий алкогольный рынок России. Поправки официально опубликованы 6 июля и вступили в силу.

Самой обсуждаемой новацией стала необходимость убрать слово «шампанское» с бутылок импортного производства, а точнее, с контрэтикеток (обычно расположены на обратной стороне бутылки), и внести изменения в сопроводительную документацию.

Это стало причиной приостановки отгрузок в Россию со стороны Moet Hennessy. Специалисты компании трактовали эту норму как запрет на использование слова «шампанское» применительно к своей продукции. Скандал уже вышел на международный уровень — в понедельник, 5 июля, французский Комитет шампанских вин (Comite Champagne) призвал временно прекратить поставки вин в Россию, хотя к этому моменту Moet Hennessy уже согласилась маркировать свои напитки, поставляемые в страну, как «игристое вино». Как пояснил РБК один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Константин Бахарев, «наш закон не может отменить название “шампанское” и ничто не препятствует его ввозу в страну».

При этом в законе появилось другое понятие — «российское шампанское».
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По регламентам, принятым в ЕС, название «шампанское» могут иметь только игристые вина, произведенные во французском регионе Шампань (Champagne AOC, Appellation d’Origine Contrôlée) по определенной технологии и из определенных сортов винограда. В России, которая использует это название для собственной продукции, вопрос о правовой охране «шампанского» и «коньяка» поднимался после вступления в ВТО, и тогда Федеральная служба по регулированию алкоголя (Росалкогольрегулирование, РАР) разъясняла, что на кириллице термины определяют вид продукции, а не наименование места происхождения товара или географическое указание.

«Термин “российское шампанское” можно использовать только на территории нашей страны, — уточняет еще один автор законопроекта, депутат Михаил Шеремет. — Данный закон будет способствовать условиям дальнейшего развития отечественных винодельческих отраслей, а особенно малых форм хозяйствования. Эти поправки исключительно в интересах развития виноделия в России».

Правда, его коллега по законопроекту, депутат Владимир Синяговский напоминает, что «князь Голицын в том числе стал прародителем отрасли виноделия в России и уже нет смысла спорить о родине шампанского»:

Тем более если шампанское выдержанное (произведенное в России. — РБК), то оно ничем не хуже. Новые называют игристым, хотя и качество нормальное, и виноматериал хороший. Так что нужно продолжать дальше, и коньяки должны быть у нас. Нужно работать на воодушевление. Ну, а Евросоюз — значит, нужно садиться [за стол переговоров], убеждать друг друга.

Князь Голицын и шампанское

Князь Лев Голицын — основоположник виноделия в Крыму, на Кавказе и на территории современного Краснодарского края. «Шипучие вина» голицынских виноделен получали награды на выставках по всему миру. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году произведенное на его крымской винодельне «Новый Свет» шампанское «Парадизио» получило «Гран-при».

«В России производим игристое вино и в небольшом количестве, с особыми требованиями — классический продукт, — отмечает еще один участвовавший в разработке инициативы депутат Наталья Боева. — И если оно произведено так, как записано, а указанная на бутылке информация позволяет отследить его путь от лозы до бокала, то оно может называться российским шампанским».

Крупнейшие российские производители игристого вина заявили, что к лоббированию «российского шампанского» отношения не имеют и введенные для французских коллег требования не поддерживают.

Президент группы «Абрау Дюрсо» Павел Титов подчеркнул, что если ресертификация иностранной продукции — это «разовая бюрократия», то норма о «российском шампанском» нарушает логику обсуждения Россией и Францией правил использования термина «шампанское»: «Шампанское производится в регионе Шампань, и это абсолютный постулат. Мы должны уважать зарубежные аппелласьоны, чтобы другие страны уважали и наши».

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Гендиректор производящей игристые вина компании «Золотая балка» Елена Костенко ранее заявляла, что французские виноделы имеют «неотъемлемое историческое право» называть игристые вина из Шампани шампанским. «Нам чужое не нужно. Мы предпочитаем заработать репутацию для своих вин только выпуском продукции самого высокого качества, а не присваиванием себе чужих титулов и регалий», — сказала она.

«Мы защищаем своих виноделов и своих производителей, — настаивает Михаил Шеремет. — У нас достаточно качественная продукция, которую нужно продвигать на внутреннем рынке. Мы защищаем свое виноделие, которое сложилось исторически и производит свою продукцию на территории нашей страны. Я считаю, что он [закон] пойдет на пользу, на защиту отечественных виноделов. Это опять же очень важно с точки зрения роста экономики — увеличения прибыли и отчисления в бюджет страны и региона».

Анна Левинская, Анастасия Серова

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