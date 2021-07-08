В МИД Франции призвали партнеров не признавать вакцины от COVID из России

Странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае. Об этом в эфире телеканала France 2 заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
«Число признанных вакцин должно быть ограничено теми, использование которых разрешило Европейское агентство лекарственных средств», — сказал он.
Бон напомнил, что в ЕС пока одобрены лишь четыре вакцины — от компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, и осудил ряд стран, в том числе Испанию, которые призывают признать вакцинацию российскими и китайскими вакцинами в качестве разрешения для въезда.
В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: будьте осторожны, скажите «нет» этим вакцинам.
Клеман Бонгоссекретарь при МИД Франции (цитата по ТАСС)
Также Бон призвал усилить контроль за въезжающими в ЕС и раскритиковал страны, в частности Грецию, которая открыла границы для туристов, привитых вакцинами, не одобренными в ЕС.
Европейский регулятор, как и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), продолжают проверять данные по российскому «Спутнику V» и пока не одобрили его использование. Как утверждается в статье о препарате, опубликованной накануне в журнале Nature, причиной долгого рассмотрения регуляторами могут быть опасения по поводу мониторинга побочных эффектов применения вакцины в России. В частности, ВОЗ запросила дополнительные данные у Центра имени Гамалеи и продолжает инспекцию российских предприятий по производству вакцин.
В то же время автор статьи Бьянка Ногради отметила, что данные о применении «Спутника V» из России и многих других стран говорят об эффективности и безопасности вакцины. По ее словам, препарат уже применяют в 67 странах, и если бы появились отчеты о серьезных побочных эффектах, о них неминуемо стало бы известно.
Кроме того, Ногради привела данные Минздрава ОАЭ, который исследовал эффективность применения двух доз препарата на 81 тыс. человек. Исследование показало на 97,8% эффективность в предотвращении симптоматического COVID-19 и на 100% — тяжелого течения заболевания, отметила она.
Также автор статьи сослалась на еще не опубликованное исследование Минздрава Аргентины с участием 40,3 тыс. привитых «Спутником V» и 146,1 тыс. непривитых граждан в возрасте от 60 до 79 лет. Согласно ему, однократная доза «Спутника Лайт» снижает симптоматические течение коронавируса на 78,6%, количество госпитализаций — на 87,6%, а смертей — на 84,7%, пишет она.
Виктория Полякова, Елена Сухорукова