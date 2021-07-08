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15:15 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал неприемлемой дискриминацию из-за различий в сертификатах вакцинации

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия выступает за диалог с другими странами по признанию вакцин от коронавируса и сертификатов о прививках, поскольку какая-либо «ковидная дискриминация» в связи с различиями в документах неприемлема. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

«Что касается взаимного признания [вакцин от ковида] и сертификатов [о вакцинации] — это то, что, конечно, нужно обсуждать», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что «какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной» — это то, что будет неприемлемо «для любого демократического общества».

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Песков назвал хорошим сигналом слова посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера об обращении сообщества в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации. «Готовность к диалогу — это всегда хорошо, это то, что мы высоко ценим», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля сказал, что не может ответить на вопрос, будет ли Россия признавать иностранные вакцины от ковида только в том случае, если будут признаны и ее препараты. «Ведь признание вакцин в каждой стране осуществляется по определенному алгоритму действий. Я не могу сказать, просто не обладаю нужными знаниями, какой алгоритм действует у нас в стране», — объяснил он. Песков рекомендовал обратиться с этим вопросом в оперативный штаб правительства за разъяснениями.

«Безусловно, мы всегда выступаем против политизации в этой области, против того, чтобы там действовали какие-то лоббисты и против недобросовестной конкуренции», — указал представитель Кремля.

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