Песков назвал неприемлемой дискриминацию из-за различий в сертификатах вакцинации

«Что касается взаимного признания [вакцин от ковида] и сертификатов [о вакцинации] — это то, что, конечно, нужно обсуждать», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что «какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной» — это то, что будет неприемлемо «для любого демократического общества».
Песков назвал хорошим сигналом слова посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера об обращении сообщества в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации. «Готовность к диалогу — это всегда хорошо, это то, что мы высоко ценим», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Представитель Кремля сказал, что не может ответить на вопрос, будет ли Россия признавать иностранные вакцины от ковида только в том случае, если будут признаны и ее препараты. «Ведь признание вакцин в каждой стране осуществляется по определенному алгоритму действий. Я не могу сказать, просто не обладаю нужными знаниями, какой алгоритм действует у нас в стране», — объяснил он. Песков рекомендовал обратиться с этим вопросом в оперативный штаб правительства за разъяснениями.
«Безусловно, мы всегда выступаем против политизации в этой области, против того, чтобы там действовали какие-то лоббисты и против недобросовестной конкуренции», — указал представитель Кремля.