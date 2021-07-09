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07:47 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД разработало законопроект об отказе от разрешений на временное проживание в РФ

МВД РФ разработало законопроект об изменении правил пребывания мигрантов в России. Ведомство инициировало отмену временного разрешения на проживание. Весной 2020 года реформу с такой инициативой поручил провести президент Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Разрешение на временное проживание — документ, позволяющий иностранцу проживать и работать в России в течение трех лет. Это первый этап получения российского гражданства.

«От разрешения на временное проживание в РФ предлагается отказаться», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

МВД предлагает сделать три миграционных режима пребывания в России:

  • режим краткосрочного пребывания — не больше 90 дней в течение календарного года;
  • режим долгосрочного пребывания — больше 90 дней, без получения разрешения на постоянное проживание;
  • постоянное проживание — действует бессрочно.

Мигранты в России, как и сообщал ранее «Ъ», должны будут получить единый документ «с электронным носителем информации». Он оформляется на 10 лет и после этого подлежит замене. Для этого нужно будет пройти дактилоскопию и сделать фотографию. Для получения документа мигранта проверят на наркозависимость, инфекционные заболевания, ВИЧ.

Владимир Путин в мае заявил, что Россия будет работать над улучшением условий для трудовых мигрантов, в первую очередь из стран Евразийского экономического союза. По его словам, скоро будет запущена специальная система, упрощающая оформление документов для трудоустройства.

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