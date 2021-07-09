13:27 (мск), источник: ТАСС
Песков заявил, что переговоры с талибами необходимы
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/.
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«Безусловно, Владимир Путин в курсе», — сказал Песков журналистам. «Контакты необходимые. На фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы», — подчеркнул он.
Представитель Кремля не стал комментировать вопрос о том, возможно ли, что Россия признает талибов в качестве правительства Афганистана, если они займут всю страну. «Здесь вряд ли уместны
В Москве находится делегация катарского политического офиса движения «Талибан». В четверг с талибами встретился спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Как сообщили в МИД РФ по итогам встречи, талибы заверили, что не будут нарушать границы государств Центральной Азии, а также гарантировали безопасность дипмиссий зарубежных государств в Афганистане.