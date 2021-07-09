В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Байдена

«Продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Кроме того, Путин и Байден обсудили ситуацию в Сирии, отметив гуманитарные аспекты. Лидеры двух стран также позитивно оценили координацию усилий Москвы и Вашингтона по этой теме.
«Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), повлекшего многочисленные жертвы», — добавили в Кремле.
В пятницу в Белом доме сообщили, что американский лидер в ходе разговора призвал Россию принять меры в отношении киберпреступников, осуществляющих незаконную деятельность. Байден подчеркнул намерение США принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и инфраструктуры от кибератак, добавили в пресс-службе.
Состоявшаяся беседа лидеров является первой после российско-американского саммита, состоявшегося в Женеве 16 июня. До саммита в предыдущий раз президенты двух стран говорили по телефону 13 апреля.
7 июля посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что прошедший в Женеве российско-американский саммит может послужить началом стабилизации отношений между двумя странами. Он также подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на американские и другие западные компании.
16 июня на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом Путин заявил, что была достигнута договоренность начать консультации по кибербезопасности. Российский лидер обратил внимание на то, что, даже по данным американских источников, большинство кибератак в мире совершаются из США, а также из Канады и Великобритании.