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21:34 (мск), источник: Известия

В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден во время телефонного разговора 9 июля продолжили диалог по поводу борьбы с киберпреступностью и информационной безопасности. Об этом в пятницу рассказали в Кремле.

Источник: РИА "Новости"

«Продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», — сообщили в пресс-службе Кремля.

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Кроме того, Путин и Байден обсудили ситуацию в Сирии, отметив гуманитарные аспекты. Лидеры двух стран также позитивно оценили координацию усилий Москвы и Вашингтона по этой теме.

«Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), повлекшего многочисленные жертвы», — добавили в Кремле.

В пятницу в Белом доме сообщили, что американский лидер в ходе разговора призвал Россию принять меры в отношении киберпреступников, осуществляющих незаконную деятельность. Байден подчеркнул намерение США принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и инфраструктуры от кибератак, добавили в пресс-службе.

Состоявшаяся беседа лидеров является первой после российско-американского саммита, состоявшегося в Женеве 16 июня. До саммита в предыдущий раз президенты двух стран говорили по телефону 13 апреля.

7 июля посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что прошедший в Женеве российско-американский саммит может послужить началом стабилизации отношений между двумя странами. Он также подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на американские и другие западные компании.

16 июня на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом Путин заявил, что была достигнута договоренность начать консультации по кибербезопасности. Российский лидер обратил внимание на то, что, даже по данным американских источников, большинство кибератак в мире совершаются из США, а также из Канады и Великобритании.

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