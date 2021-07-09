21:45 (мск), источник: Lenta.Ru
Байден поделился впечатлениями от разговора с Путиным
Президент США Джо Байден поделился впечатлениями от прошедшего ранее 9 июля разговора с лидером России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.
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«Прошло хорошо, я настроен оптимистично», — рассказал американский президент.
При этом Байден ответил утвердительно на вопрос о том, будут ли последствия в связи с кибератаками на США. По его словам, он дал понять Путину, что США ожидают действий от России в связи с атаками
О телефонном разговоре Путина и Байдена стало известно ранее. Диалог касался тем, затронутых ранее на двустороннем саммите. Речь шла о гуманитарной помощи Сирии от ООН и международных кибератаках со стороны преступников, якобы находящихся на территории России. Байден призвал российского коллегу действовать решительнее в борьбе с хакерскими группами и подчеркнул, что США готовы принять все необходимые меры для защиты своего народа и критической инфраструктуры в этом вопросе.
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