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00:07 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине спрогнозировали сроки вступления в НАТО

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников спрогнозировал, что страна вступит в НАТО, когда будет равным партнером для альянса. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: AP 2021

«Не имеет значения — завтра мы зайдем в ЕС, послезавтра мы зайдем в НАТО», — сказал Резников. Он добавил, что Украина вступит в альянс тогда, когда поймет, что опыт украинской армии будет важен для стран Запада.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна хочет получить «честный ответ» о сроках вступления в НАТО. По его словам, Украина провела реформы в сфере обороны и безопасности и намерена продолжать их, чтобы полностью соответствовать стандартам НАТО. Он также заявил о влиянии Москвы на этот вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ожидает нового сигнала о перспективе членства в НАТО в 2023 году. Он добавил, что будет приветствовать, если в рамках него «что-то новенькое продемонстрируют Украине страны альянса».

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