Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 июляПринятие генплана реконструкции Москвы, первый день обороны Ленинграда и другие памятные даты и события
Фоторепортажи
17Названы финалисты фотоконкурса астрономических пейзажей в Лондоне
14Затопления в Сочи
00:32 (мск), источник: Известия

Афганистан попросил ряд стран о помощи в борьбе с терроризмом

Кабул призвал внешних партнеров, в том числе Китай, Индию и Россию, помочь технически силам обороны и безопасности Афганистана бороться с терроризмом. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 9 июля, советник президента страны по нацбезопасности Хамдулла Мохиб в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: AFP 2021

«Мир и стабильность возможны только в случае сотрудничества со всеми в регионе и за его пределами. Мы призываем внешних партнеров помочь нашим силам обороны и безопасности бороться с терроризмом. Мы приветствуем техническую поддержку со стороны всех внешних партнеров, конечно, в том числе из Китая, Индии и России», — сказал Мохиб.

В то же время он указал, что любое внешнее содействие не должно сопровождаться вмешательством во внутренние дела страны.

Читайте также
Байден поделился впечатлениями от разговора с Путиным

Ранее в пятницу члены движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли во второй крупнейший город Афганистана — Кандагар. Бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. В результате несколько мирных жителей были убиты и получили ранения.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва отмечает резкое нарастание напряженности на афганско-таджикской границе, две трети которой взял под контроль «Талибан». По ее словам, зафиксированы случаи перехода афганских силовиков на таджикскую территорию.

Также 9 июля СМИ сообщили, что боевики «Талибана» взяли под контроль контрольно-пропускные пункты на границах Афганистана с Ираном и Туркменией. КПП находятся в провинции Герат. Уточнялось, что боевики объявили о захвате таможни в городах Ислам-Кала и Торгунди.

При этом МВД Афганистана опровергло информацию о том, что пункт Ислам-Кала вышел из-под правительственного контроля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июля заявил о необходимости переговоров российской стороны с талибами. Он отметил, что проходящие в Москве консультации обусловлены ростом напряженности в Афганистане.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что происходящее на территории Афганистана беспокоит Москву «исключительно с точки зрения возможного “перелива” неприятностей на территорию её союзников».

Он подчеркнул, что в России не будут предпринимать никаких мер, пока обострение не выйдет за пределы Афганистана и не будет влиять на обстановку на территории союзников Москвы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Конфликт в Афганистане
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
 Тест указующий: какие страны изменили правила въезда для россиян
Точка кипения: жаркая погода может привести к трагедии на дороге
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Байдена
Синоптик раскрыл сроки сохранения «парникового купола» в России
УЕФА наказал сборную Венгрии по итогам чемпионата Европы
На Украине спрогнозировали сроки вступления в НАТО
Названы возможные мотивы убийства президента Гаити
Ученый предсказал появление «второй Луны» на земном небе
Братья из Италии вырастили самую крупную вишню в мире
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Gnezdo.ru
Донские казаки - наследники алан или беглые
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Hi-Tech
Ровер Curiosity столкнулся с серьезной проблемой изучения Марса Следы прошлого были стерты
Кино
Владимира Меньшова проводили в последний путь овациями Режиссер скончался от последствий коронавирусной инфекции
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Дети
Группа российских подростков обстреляла из ружей детский лагерь в лесу Директор молодежного центра поручил «срочно замять ситуацию»
Леди
Миррен, Бруни и МакДауэлл затмили молодых звезд в Каннах (фото) Звезды вышли на красную дорожку главного смотра года
Дом
Где живет 47-летний Губин
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
5 домашних дел, которые стоит сделать, пока не чувствуете запахов
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь