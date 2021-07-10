Афганистан попросил ряд стран о помощи в борьбе с терроризмом

«Мир и стабильность возможны только в случае сотрудничества со всеми в регионе и за его пределами. Мы призываем внешних партнеров помочь нашим силам обороны и безопасности бороться с терроризмом. Мы приветствуем техническую поддержку со стороны всех внешних партнеров, конечно, в том числе из Китая, Индии и России», — сказал Мохиб.
В то же время он указал, что любое внешнее содействие не должно сопровождаться вмешательством во внутренние дела страны.
Ранее в пятницу члены движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли во второй крупнейший город Афганистана — Кандагар. Бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. В результате несколько мирных жителей были убиты и получили ранения.
В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва отмечает резкое нарастание напряженности на афганско-таджикской границе, две трети которой взял под контроль «Талибан». По ее словам, зафиксированы случаи перехода афганских силовиков на таджикскую территорию.
Также 9 июля СМИ сообщили, что боевики «Талибана» взяли под контроль контрольно-пропускные пункты на границах Афганистана с Ираном и Туркменией. КПП находятся в провинции Герат. Уточнялось, что боевики объявили о захвате таможни в городах Ислам-Кала и Торгунди.
При этом МВД Афганистана опровергло информацию о том, что пункт Ислам-Кала вышел из-под правительственного контроля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июля заявил о необходимости переговоров российской стороны с талибами. Он отметил, что проходящие в Москве консультации обусловлены ростом напряженности в Афганистане.
В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что происходящее на территории Афганистана беспокоит Москву «исключительно с точки зрения возможного “перелива” неприятностей на территорию её союзников».
Он подчеркнул, что в России не будут предпринимать никаких мер, пока обострение не выйдет за пределы Афганистана и не будет влиять на обстановку на территории союзников Москвы.