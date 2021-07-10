Власти Гаити попросили США ввести войска после убийства президента

По его словам, запрос был сделан после обещаний президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена помочь республике в стабилизации обстановки после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.
По данным газеты, власти Гаити опасаются, что после убийства президента беспорядки могут усугубить и без того сложную обстановку в стране.
Заместитель пресс-секретаря годепартамента США Джалина Портер в пятницу не смогла подтвердить получение запроса на помощь от Гаити. Однако ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Вашингтон отправит на Гаити высокопоставленных сотрудников ФБР и госбезопасности, чтобы определить объем помощи Порт-о-Пренсу.
Группа вооруженных преступников напала на резиденцию президента в ночь на 7 июля. Жовенеля Моиза застрелили, его супруга Мартин получила ранения. Спустя несколько часов после атаки появились сообщения о ее смерти, но их опровергли. По данным властей, первая леди находится в стабильном, но критическом состоянии, ее отправили в больницу в американском штате Флорида.
8 июля власти сообщили, что полиция задержала предполагаемых убийц главы государства. Часть из них поймали в гаитянском представительстве Тайваня. По последним данным, в группу входили 28 наемников, большинство из них колумбийского происхождения. 19 человек задержаны. Среди них — двое граждан США родом с Гаити.
Они сообщали, что изначально не планировали убивать президента, а хотели его «арестовать». В своих показаниях американцы заявляли, что организацией нападения занимался некий иностранец по имени Майк, говоривший на английском и испанском языках. Американцы вышли на него через интернет. Атака на резиденцию планировалась около месяца.
Власти Доминиканы не исключили, что часть преступников могла укрыться на их территории. В Санто-Доминго сообщали, что за убийством Моиза могли стоять обладающие большим влиянием люди с Гаити, связанные с торговлей наркотиками и людьми.