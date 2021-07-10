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08:59 (мск), источник: РБК

Минюст США назвал опасными заявления Трампа о восстановлении в должности

Заявления бывшего президента США Дональда Трампа о возможном восстановлении его в должности являются опасными и могут спровоцировать новые волны насилия у его сторонников. Об этом заявили в Минюсте США, сообщает CNN.

Источник: Reuters

В конце июня Трамп в интервью изданию Just the News не исключил, что может вернуться к исполнению обязанностей главы государства в ближайшее время, если выборы 2020 года будут признаны сфальсифицированными.

«Если выборы были фальсифицированными, людям придется принимать собственное решение. Это будет зависеть не от меня. Это будет зависеть от общественности. Это будет зависеть от политиков, когда будут найдены сотни тысяч украденных голосов. Мы должны наблюдать, что произойдет», — сказал экс-президент, оценивая вероятность его восстановление в должности.

В Минюсте США отметили, что для восстановления Трампа в должности нет никаких правовых механизмов, а сообщения о сфальсифицированных выборах были полностью опровергнуты.

Федеральные прокуроры подчеркнули: заявления Трампа могут спровоцировать новое насилие в стране и нивелировать опыт, полученный после штурма Капитолия в январе этого года.

В качестве примера обвинители привели уголовное дело одного из сторонников Трампа, штурмовавшего Капитолий. Ветеран морской пехоты Алекс Харкрайдер, осужденный за участие в беспорядках в январе, попросил судью прекратить его отслеживание через GPS и снять с ноги электронный браслет.

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«Бывший президент Трамп продолжает делать ложные заявления о выборах, намекать, что в ближайшем будущем он может быть восстановлен в качестве президента без проведения новых выборов, и тем самым принижает жестокое нападение на Капитолий. Телевидение продолжает распространять эти заявления, а некоторые СМИ фактически выставляют правдивыми ложным сообщениям», — заявили федеральные прокуроры в ответе на прошение Харкрайдера.

Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Их выиграл кандидат от Демократической партии Джо Байден. Экс-президент и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп отказывался признавать результаты голосования. Он неоднократно заявлял, что в ходе выборов было допущено множество нарушений. Сторонники Трампа пытались оспорить в суде результаты голосования в ключевых штатах. В некоторых из них пересчитали бюллетени, однако это не повлияло на итоги выборов.

Трамп проиграл, получив 232 голоса выборщиков против 302 у его соперника — демократа Джо Байдена. Эти итоги должен был утвердить конгресс США, однако 6 января сторонники Трампа сорвали заседание в Капитолии. Они прорвали полицейское оцепление и штурмовали здание. Вытеснить их из Капитолия удалось лишь через несколько часов. В ходе столкновений силовиков и протестующих погибли пять человек.

Штурм Капитолия вызвал резкую критику в политических кругах США. Байден назвал случившееся мятежом и обвинил Трампа в подстрекательстве к беспорядкам, а в конгрессе США выступили за импичмент Трампа. Сам Трамп также осудил насилие во время беспорядков в США и 6 января записал видеообращение к своим сторонникам, в котором попросил их «отправиться домой с миром». Он отверг обвинения в том, что своими заявлениями о незаконности выборов спровоцировал нападение своих сторонников на конгресс, и назвал попытку сместить его с должности «продолжением охоты на ведьм».

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