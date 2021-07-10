10:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Telegraph: российская подлодка следила за авианосной группой ВМФ Британии
Российская подводная лодка отслеживала передвижения авианосной ударной группы (Carrier Strike Group, CSG)
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Как утверждает источник издания, слежку российской подлодки заметили, когда CSG британского ВМФ проходила через Восточное Средиземноморье. Для поиска подлодки были подняты в воздух два вертолета Merlin Mk2.
По информации The Telegraph, российская подлодка вела слежку за флагманом британского флота авианосцем Queen Elizabeth и сопровождавшими его кораблями. Один из вертолетов был поднят с самого авианосца, второй — со вспомогательного судна, танкера Fort Victoria.
Как пишет издание, передвижения CSG отслеживала
Минобороны Великобритании отказалось подтвердить инцидент, но заявило, что для защиты ударной группы принимаются «жесткие меры». «Мы не комментируем оперативные вопросы подобного рода, но можем подтвердить, что приняты жесткие меры для защиты Queen Elizabeth и кораблей британской авианосной ударной группы», — заявил изданию представитель министерства.
Напомним, во время инцидента с британским эсминцем Defender у мыса Фиолент российские пограничники открыли по нему предупредительный огонь. Минобороны Великобритании заявило, что «русские проводили артиллерийские учения».
МИД РФ назвал объяснения британской стороны ложью и выразил протест послу Великобритании. Глава британского МИДа Доминика Рааба заявил о намерении продолжить заходы «в территориальные воды Украины». В Кремле ответили, что подобные заявления «вызывают обеспокоенность».