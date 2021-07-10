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14:14 (мск), источник: ТАСС

Путин заслушал доклад челябинского губернатора о пожарах в регионе и дал поручения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по телефону принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации вокруг природных пожаров в регионе. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более ста детей из оздоровительного лагеря и интерната», — сказал представитель Кремля.

По его словам, «Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров».
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«Кроме того, глава государства поручил правительству РФ, администрации президента и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье», — добавил пресс-секретарь.

В Челябинской области на данный момент площадь пожаров составляет 14 тыс. га. В пяти пунктах временного размещения находятся 179 человек, 128 из которых — дети. Огонь в пятницу распространился на населенные пункты Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых домов.

В большей степени пострадал населенный пункт Джабык, где огнем уничтожены 40 домов. Борьбу с огнем ведут более 630 человек, в тушении задействована авиация МЧС России — самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8.

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