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15:41 (мск), источник: РБК

Чайка заявил, что Путин одобрил создание казачьих батальонов в Росгвардии

Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы добавить в состав Росгвардии казачьи подразделения. Об этом заявил полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка на Евразийском форуме казачьей молодежи «Казачье единство-2021», передает «РИА Новости». Такие полки будут дислоцироваться по месту жительства казаков.

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал по сути президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана», — сказал Чайка.

Полпред президента уточнил, что казачьи полки будут расположены по месту жительства казаков.

«Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи», — добавил Чайка.

С идеей создать казачьи подразделения для привлечения к несению государственной службы Чайка выступил в июне. Он предлагал привлечь Терское войсковое казачье общество к военной службе по контракту.

Чайка считает важным интегрировать российское казачество в систему госуправления и привлекать казачьи молодежные организаций к участию в мероприятиях по реализации государственной молодежной политики.

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