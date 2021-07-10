Чайка заявил, что Путин одобрил создание казачьих батальонов в Росгвардии

«Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал по сути президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана», — сказал Чайка.
Полпред президента уточнил, что казачьи полки будут расположены по месту жительства казаков.
«Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи», — добавил Чайка.
С идеей создать казачьи подразделения для привлечения к несению государственной службы Чайка выступил в июне. Он предлагал привлечь Терское войсковое казачье общество к военной службе по контракту.
Чайка считает важным интегрировать российское казачество в систему госуправления и привлекать казачьи молодежные организаций к участию в мероприятиях по реализации государственной молодежной политики.