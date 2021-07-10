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21:57 (мск), источник: ТАСС

Памфилова опровергла слухи о возможном переносе выборов в Госдуму

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила ТАСС в субботу, что никаких обсуждений по поводу якобы возможного переноса выборов в Госдуму с сентября 2021 года на более поздний срок не ведется, избирательный процесс уже идет.

Источник: РИА "Новости"

«Никаких обсуждений по поводу переноса выборов не ведется. Выборы назначены, избирательный процесс запущен. И Центральная избирательная комиссия, и наши коллеги в регионах работают сейчас с полной отдачей, именно исходя из того, что выборы состоятся в соответствии с указом президента и голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Нет никаких сомнений, что выборы пройдут в срок, в соответствии с указом президента», — сказала Памфилова.

Ранее издание «Ura.ru» сообщило, что российские власти якобы обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября на конец года или следующую весну в связи с распространением коронавирусной инфекции и запретами в регионах, которые не способствуют рейтингам единороссов.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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