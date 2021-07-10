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20:30 (мск), источник: РБК

Страны G20 поддержали введение минимального налога для корпораций

Министры финансов США и стран Европы одобрили введение минимальной налоговой ставки для корпораций, которая не позволит компаниям сокращать расходы и платить меньше денег за счет регистрации в государствах с низкими налогами. Об этом во время саммита G20 сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Bloomberg.

Источник: AP 2021

«Предстоит еще многое сделать, но я очень надеюсь, что с растущим согласием [внутри G20] мы находимся на пути к налоговому режиму, который будет справедливым для всех наших граждан», — сказала она.

Агентство сообщает, что США и Европа уверены в том, что внутренние разногласия между странами по поводу нового налогового режима будут преодолены к октябрю.

«Это важный исторический момент. G20 достигла здесь договоренности о введении новых правил международного налогообложения», — заявил в свою очередь министр финансов Германии Олаф Шольц.

Он выразил надежду на то, что Ирландия, Венгрия и Эстония, которые пока скептически относятся к новому плану, все же согласятся с ним.

Глава Минфина Франции Бруно ле Мэр заявил, что «пути назад нет» после одобрения G20. «Это будет реализовано, и мы построим эту международную налоговую систему XXI века», — сказал он.

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Изменить правила налогообложения и ввести минимальный налог для мировых корпораций на международном уровне Вашингтон предложил другим странам еще в марте. Йеллен поясняла, что это поможет устранить налоговую конкуренцию между государствами. Она подчеркивала, что крупные компании США переносят производство и инвестиции за рубеж, чтобы избежать высоких налогов.

В мае Минфин США выступил с предложением установить минимальную налоговую ставку на прибыль корпораций на уровне 15%.

В июне страны, входящие в G7, утвердили это предложение США. «В соответствии с принципами эпохальных реформ будут охвачены крупнейшие мировые фирмы с рентабельностью не менее 10%, при этом 20% любой прибыли сверх 10% будут перераспределяться, а затем — облагаться налогом в странах, где они [фирмы] осуществляют продажи», — пояснял тогда глава британского Минфина Риши Сунак.

В начале июля к проекту глобальной налоговой реформы, который включает и минимальную 15-процентную ставку, присоединились 130 стран, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая участвует в переговорах с G20.

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