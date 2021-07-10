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21:01 (мск), источник: РБК

ЕС заявил о наличии достаточного числа доз для вакцинации 70% взрослых

Европейский союз уже получил достаточное количество доз вакцин, чтобы привить от COVID-19 не менее 70% взрослого населения до конца июля. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

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Источник: Reuters

«Евросоюз сдержал свое слово. В эти выходные мы доставили достаточно вакцин странам-членам, чтобы в этом месяце полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС», — сказала она.

Вместе с тем фон дер Ляйен подчеркнула, что COVID-19 еще не побежден. «Мы готовы поставлять больше вакцин, в том числе против новых штаммов», — добавила глава Еврокомиссии.

Как отмечает Reuters, ЕС в значительной степени полагался на вакцину, разработанную BioNTech и Pfizer, но также закупает и другие препараты. В Еврокомиссии сообщили, что на прошлой неделе страны Евросоюза заказали почти 40 млн дополнительных доз вакцины, произведенной Johnson & Johnson.
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Зимой и весной ЕС столкнулся с сокращением поставок вакцин, в частности производства AstraZeneca. В первом квартале компания не смогла обеспечить ранее оговоренный объем поставок и урезала их вдвое. Во втором квартале поставки также сократились, причем более чем вполовину.

Глава компании Паскаль Сорио пояснял, что AstraZeneca отстала от графика производства препарата на два месяца в том числе из-за проблем с основным компонентом вакцины.

Из-за этого темпы вакцинации в ЕС замедлились. В марте фон дер Ляйен раскритиковала AstraZeneca, заявив, что Еврокомиссия «устала быть козлом отпущения», и потребовала объяснений.

По данным Bloomberg, в Евросоюзе как минимум одну дозу получили 53,6% населения, полностью прошли вакцинацию 38,9%.

С 1 июля в блоке заработала система цифровых сертификатов, подтверждающих COVID-статус владельца. В нем содержится информация о прививке, перенесенной болезни или отрицательном тесте. Сертификат позволяет перемещаться между странами, которые признают его действие, без дополнительных проверок.

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